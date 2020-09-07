"البحر الأحمر السينمائي" السعودي يُعلن لجنة تحكيم دولية لـ12 فيلمًا

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إنشاء لجنة تحكيم المشاريع الـ12 المشاركة في معمل البحر الأحمر السينمائي 2020، وتضم كلاً من المخرج المصري الحائز على عدة جوائز يسري نصر الله، والمنتجة السينمائية الروسية ناديا تورين سيف، والمنتج والكاتب مينولف زورهوست، وستقوم لجنة التحكيم بالإعلان عن الفائزين بجائزتي إنتاج بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما، وذلك في حفل يقام عبر الإنترنت يوم 25 سبتمبر (أيلول) الجاري. وتشارك الأعمال المختارة، وهي ستة مشاريع سينمائية من السعودية، وستة من بقية الدول العربية.

وتهدف ورشة العمل الثالثة، لتدريب المشاركين على كيفية تقديم وعرض مشاريعهم، تمهيداً للمشاركة في اجتماعات «تورينو فيلم لاب» الرقمية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي سوق دولية للإنتاج المشترك تضم مشاريع تم تطويرها من خلال مبادرات وأنشطة المؤسسة، بما فيها تورينو سكريبت لاب (لتطوير النصوص)، وتورينو فيتشر لاب (لتطوير الأفلام الطويلة)، وتورينو سيريس لاب (لتطوير المسلسلات)، ومعمل البحر الأحمر السينمائي. بينما قامت مؤسسة تورينو فيلم لاب بالتعاون مع معمل البحر الأحمر السينمائي باختيار 12 مشروعاً سينمائياً، وانضم فريق كل مشروع من مخرج ومنتج للعمل مع محترف سينمائي لتطوير المشاريع وصقل مواهبهم وخبراتهم بما يتناسب مع كل مرحلة من مراحل العمل الإبداعي، وقد تم تصميم هذا البرنامج الشامل ليتناسب مع المشاريع في أي مرحلة من مراحل تطويرها، مستهدفاً مخرجي ومنتجي هذه الأعمال وكتّاب سيناريوهاتها، للدفع بمواهبهم وإبداعاتهم.

وأكّدت المديرة التنفيذية لمؤسسة تورينو فيلم لاب سافينا نيروتي على أهمية هذه الشراكة مع معمل البحر الأحمر السينمائي وأنها تجاوزت كل التوقعات رغم التحديات والانقطاعات نتيجة الوباء العالمي.

وقد تناول البرنامج جميع الجوانب المتعلقة بصناعة الأفلام، بدءاً من تقديم الخبرات الاستشارية للسيناريوهات، مروراً بالعمل مع الخبراء في مجالات الإخراج، والتصوير، والصوت، وحتى مراحل ما بعد الإنتاج، إضافة إلى الجوانب التجارية الخاصة بالتمويل والمبيعات والترويج وجذب الجماهير، وتم تصميمه حول فكرة تبادل الآراء والخبرات في عملية تعاون إبداعية مع المستشارين والخبراء المشاركين، بما يثري المشاريع ويمنحها العديد من وجهات النظر.

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وكان من المقرر أن يختتم البرنامج مرحلته النهائية ويعلن عن الفائزين بمنحتي الإنتاج خلال الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس (آذار) الماضي، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً بسبب فيروس كورونا المستجد والجائحة العالمية.

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