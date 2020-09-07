أفيخاي أدرعي يعلق على أغنية "يا بلدنا يا حلوة" ورد ناري من تامر حسين

رد متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على السخرية التي قام بها الشاعر تامر حسين من كلام الأول والتي أبدى فيها إعجابه بأغنية الهضبة عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة" عبر حسابه على "تويتر".

بدأت القصة عندما كتب أفيخاي أدرعي: "ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه! .. أغنية استوقفتني لعمرو دياب، يا بلدنا يا حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي إسرائيل.. وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".

ولم يصمت شاعر الأغنية تامر حسين على ما قاله "أدرعي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، حيث سخر من كلامه قائلا: "الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساساً بيكم.. أكيد جوجل ماب مهيس".

ليقوم أدرعي بالرد على ما قاله تامر حسين قائلا: "مصر عزيزة علينا وتربينا على فنها وموسيقاها وأم الدنيا والنبي وصى على سابع جار".

ليرد عليه تامر حسين: "‏‎كل الأديان نادت بالإنسانية والسلام والمحبة والحق وأتمنى تكون أغانينا والفن اللى بنقدمه يحقق الهدف م السلام والحق ومش حاوصيكم على أقرب جار قصدى أصحاب الحق والأرض فلسطين وأهلها الطيبين المُناضلين بما إنك مُحب للحق والسلام أتمنى تكون رسالة إنسانية جمعتنا مش تويته للشكل العام".

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يذكر أن "يا بلدنا يا حلوة" التي غناها الهضبة عمرو دياب.. من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها حتى الآن حيث حققت 36 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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