قيس الشيخ نجيب يستعد لخوض تجربة التقديم في "قعدة رجالة"

يستعد الفنان السوري قيس الشيخ نجيب لخوض تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى من خلال مشاركته في برنامج "قعدة رجالة" الموسم الثالث، إلى جانب الفنان اللبناني نيكولا معوض، والفنان المصري خالد سليم.

ونشرت صفحة شبكة محطات OSN فيديو تعريفيا للفنان عن مشاركته في البرنامج مع تعليق: "الزوج المثالي والأب الرائع. يا ترى حيكون ازاي في قعدة رجالة؟".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع مشاركة قيس الشيخ نجيب والفيديو مؤكدين حماستهم لرؤيته في البرنامج الذي يعتمد على أن يقوم المقدمين الـ3 باستضافة فنانة في كل حلقة، ومحاولة الحديث عن المشاكل بين الجنسين.

أما التعليق على الفيديو الخاص بالفنان نيقولا معوض ومشاركته في البرنامج فكان: "متمرد وصريح لأقصى درجة! يا ترى حيكون ازاي في قعدة رجالة؟"، فيما كان التعليق على فيديو خالد سليم: "دمو حامي بس رومانسي وقلبو أبيض! يا ترى حيكون ازاي في قعدة رجالة؟ استنوا نجوم الموسم الجديد من قعدة رجالة".

وكشفت القناة أن عرض الحلقة الأولى من البرنامج سيكون يوم الـ 26 من الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يحقق الموسم الجديد نجاحا يضاهي الموسمين السابقين.

وعلق البعض أن صناع البرنامج كانوا موفقين باختيار المقدمين كالعادة حيث يحرصون في كل موسم على اختيار النجم الذي أثار جدلًا، ومن المعروف أن قيس تمكن هذا الموسم من تحقيق نجاح مميز من خلال مسلسله "أولاد آدم" إلى جانب مكسيم خليل، وماغي بوغصن، ودانييلا رحمة.

فيما استطاع نيقولا معوض أن يكوّن قاعدة جماهيرية مميزة له في مصر، بعد مشاركته في العديد من المسلسلات والأعمال المصرية الناجحة.

Advertisements

يُشار إلى أن الموسم الأول كان من تقديم الفنان السوري مكسيم خليل، والفنان الأردني إياد نصار بالإضافة للفنان المصري شريف سلامة.

أما الموسم الثاني فقد كان من تقديم الفنان السوري باسل خياط، والذي كان قد حقق نجاحا ملفتا في مصر من خلال مسلسله "30 يوما"، وشاركه في تقديم الموسم الثاني الفنان المصري أحمد فهمي، والفنان كريم فهمي.

وبرنامج قعدة رجالة هو برنامج ترفيهي تضم فكرته العديد من الفقرات الجديدة والمختلفة من الإثارة والسعى وراء الحقيقة، وفي كل حلقة يتم استضافة نجمة من نجمات الوطن العربي.

قد يهمك ايضاً:

قيس الشيخ ينجو وعائلته من الحرائق التي اشتعلت في لبنان

قيس الشيخ نجيب عن "الهيبة العودة" تيم حسن شاطر والقصة لا تعجبني