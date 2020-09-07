عمرو دياب وماجد المهندس يعودان للحفلات الجماهيرية

تسبب انتشار فيروس كورونا، في توقف الكثير من ألوان النشاط الفني، ومؤخرًا بدأت الحياة تدب من جديد للوسط الفني من خلال عودة السينمات بنسبة 25% فقط للحضور، واستئناف تصوير الأعمال التي توقفت منذ أشهر، ولكن مازالت الحفلات الجماهيرية متوقفة حاليًا على الأقل في مصر.

ويبدو أن هذا الأمر سيُحل، وتعود الحفلات الجماهيرية من جديد، وتبدأ من السعودية، وتحديدًا من شركة “البحر الأحمر للسفن السياحية”، التي تستعد لإقامة عد من الحفلات الجماهيرية، ومنهما حفل للفنان ماجد المهندس، والأخرى للهضبة عمرو دياب، وكلاهما على متن السفينة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر” عن موعد الحفلتين، كما دعت الجمهور لحجز التذاكر لحضورهما، ومن المقرر أن يكون حفل الهضبة في 13 من سبتمبر الجاري، أما حفل فضل شاكر فهو في 17 من الشهر نفسه، وتعد هذه أولى الحفلات الجماهيرية بعد انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشركة عن حفل الهضبة، في بوست كتبت فيه: “استعد لحفلة رائعة خلال رحلة كروز مع الفنان عمرو دياب في 13 سبتمبر.. عِش أجواءً تنضح بالفخامة والألحان الجميلة في رحلة لا تُنسى.. احجز رحلة كروز اليوم.. باقي 4 أيام ويتم إغلاق الحجز”.

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وكتبت الصفحة عن حفل ماجد المهندس: “استعد لحفلة العمر خلال رحلة كروز مع الفنان ماجد المهندس في 17 سبتمبر، حيث تلتقي الفخامة بالإحساس المرهف للإبحار معًا.. لا تفوت فرصة حجز رحلة الكروز في أسرع وقت قبل إغلاق الحجز يوم 12 سبتمبر”.

أما عن تكلفة الرحلة الواحدة ستبدأ من 10465 ريالًا، أي ما يعادل 2800 دولا، وبالمصري يعني 44.464 ألف جنيه للفرد الواحد.

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