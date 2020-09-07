صور.. نجوم الفن والمشاهير فى عقد قران ابنة شقيقة جمال ومدحت العدل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت البروديوسر إسراء طاهر ابنة شقيقة المنتجين جمال ومدحت العدل بعقد قرانها على مدير التصوير سامح الأمير، بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة الكبيرة يسرا وهنا الزاهد وأحمد فهمى وبوسى وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ومحمد الشرنوبى وأحمد حاتم وخالد أنور وأحمد فريد. Advertisements

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