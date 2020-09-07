شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد هالة صدقى الساخر على طلبات الزواج منها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة هالة صدقى ساخرة من تلقيها عروض زواج من متابعيها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وكتبت "والله يا جماعة رب ضارة نافعة.. من بعد ما اتعرف إنى منفصلة وعايزة أطلق بدأت الحجوزات.. والله الناس جميلة وطيبة وبطبطب على رأى الجسمى، خسارة ضيعت خمس سنين صامتة.. أخلص يا جماعة من الجوازة اللى فى إيدى وبعدين نبحث الطلبات .. بحبكم".



هالة صدقي

وكانت وجهت الفنانة هالة صدقى رسالة إلى جمهورها من وسط البحر خلال قضائها العطلة الصيفية، حيث ظهرت في مقطع فيديو جديد وهي توجه رسالة تفاؤل وحب إلى متابعيها على أنغام أغنية "يا سهر الليالي" للفنانة فيروز، لاقى إعجاب الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواجه الفنانة هالة صدقي، أزمة مع زوجها حول قضية إثبات النسب، مؤخرا، حيث أكدت في وقت سابق، أنها لن تتوقف عن الدفاع عن سمعة أولادها أيًا كانت النتائج بعد التصريحات التي أدلى بها زوجها المحامى سامح سامى، والذي شكك في أن هالة صدقى ليست أمًا لأطفاله وأنها استخدمت بويضات تلقيح من أم تانية.

وأضافت أن زوجها تواصل مع الكثير من أصدقائها للتصالح معها لكنها رفضت قائلة: "كلم ناس كتير علشان يتصالح بعد التصريح ده، وقالهم إنه مستعد يرجع من أمريكا مخصوص يقعد معايا خمس دقايق بس وخلالهم هينهى الأمر، لإنه مفكر إنى هنهار لما أقعد معاه وده مش هيحصل".