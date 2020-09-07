شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المهندس يكشف تفاصيل اكتشاف والده لعادل إمام والضيف أحمد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المهندس ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن والده هو أول من اكتشف الفنان عادل إمام والضيف أحمد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: لقد كان طيبا جدا في البيت، وحنونا وصارما جدا ولم يكن يحب اللون الرمادى إما الأبيض أو الأسود.

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وتابع: هو شخصية كوميدية ولم يكن يحب الخطأ أبدا، مثلا غرفته التي احترقت بالكامل كانت ملعبكة ولكنها كانت منظمة من وجهة نظره، لم يكن يحب ان يغير فيها، يعلم مكان كل شيء وكان صارم في مواعيده وكان أب حنين جدا ويحب أولاده وهو علمنا معنى الرجولة والاعتماد على النفس ومواجهة المشكلات.

وأكمل: أنا "ما اعرفش أقوله غير يا أستاذ حتى بعد ما مات، وهو كان يحب أن يخرج النجوم ولم يكن يحب النجم الأوحد وهو من اكتشف الفنان عادل إمام وهو من اكتشف الضيف أحمد وكان يعلم أنهم سيكونون شيئا جيدا في الكوميديا. والكوميديا شيء صعب جدا والمسرح حاجة مختلفة جدا.