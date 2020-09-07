شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تدخن بشوارع أمريكا بعد إعلان تجسيد دور الأميرة ديانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة كريستين ستيوارت مؤخراً فى شوارع مدينة لوس أنجلوس، حيث تميزت بلوك مختلف، من خلال ضفيرة ميزت شعرها القصير، خلال صور رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى، ويأتى هذا الظهور بعد أيام من مفاجأتها الكبرى، والممثلة فى لعبها دور الأميرة ديانا خلال فيلم سينمائى باسم Spencer.



كريستين ستيوارت اثناء سيرها

وبمجرد الإعلان عن التحضير لفيلم "Spencer"، الذى سيعرض جزءا من حياة الأميرة الشهيرة ديانا، أكد موقع deadline أن هناك أكثر من 12 دولة من مختلف قارات العالم، تقدموا بطلب مسبق لحجز الفيلم للعرض بدور العرض السينمائى لديهم، قبل حتى أن يبدأ التصوير رسميا.

ووفقًا للتقرير فإن هذه الدول هى المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ودولة اتحاد بنلوكس، وسويسرا، وأستراليا، وعدد من الدول من أمريكا اللاتينية، وإسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية، واليابان.

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كريستين ستيوارت مع صديقتها

والفيلم بطولة نجمة سلسلة أفلام "Twilight" كريستين ستيورت وإخراج بابلو لاريان، وأشار الموقع إلى أن عملية بيع حقوق عرض الفيلم، تمت خلال فعاليات سوق "كان" لبيع حقوق المرئيات الإفتراضية الأسبوع الماضى.

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.

وقال مخرج العمل لاراين فى تصريحات للموقع إنه عندما تقرر شخصية ألا تكون ملكة، وتقول إنها من الأفضل أن تكون نفسها، فهذا قرار كبير جدا، هذا مثل قصة خرافية لكنها واقعة وحدثت بالفعل.