شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين توجه رسالة رومانسية لزوجها فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة صابرين بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعهما، معلقة "كل سنة وإنت يا طارق الطبطبة اللى بجد وحق وحقيقى كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب".



صابرين

وانتهت النجمة صابرين من تصوير أكثر من 90% فى أحداث دورها بفيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف، ويتبقى لها يوم واحد تصوير وتودع العمل بالكامل، حيث يتبقى لأسرة الفيلم أقل من أسبوع على تصوير آخر المشاهد، وتجسد صابرين فى العمل سيدة من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب وذلك فى إطار كوميدى.

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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80" الذى شارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيرى، محمد عادل، محمد على رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسنى شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسى.