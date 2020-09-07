فيديو وصور| كادري بي تثير الجدل من جديد بسبب كليب WAP

رنا صلاح الدين - تصدرت أغنية WAP للنجمة العالمية كاردي بي و نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون قائمة "Official Singles Chart" في إنجلترا لهذا الأسبوع.

وتضم القائمة عادة أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم، ومن أبرز النجوم الذين تواجدوا بالقائمة هذا الأسبوع دريك وبرونو مارس و الفريق الكوري BTS، والنجمة العالمية مايلي سايروس.

ومن جهة أخرى كشفت مؤخرا كاردى بى أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو "Lizzo"، لكن جدول أعمالها لم يتماش مع توقيت التصوير.

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وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدرا كبيرا من الحماس لتوجد فى كليب WAP.

يذكر أن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير.

الكليب من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.

كادري بي