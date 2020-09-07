صابرين تحتفل بعيد ميلاد زوجها: كل سنه وانت الطبطبة اللي بجد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية صابرين بعيد ميلاد زوجها، والذي يدعى "طارق"، ونشرت صورة جمعتهما معا.

صابرين وجهت تهنئة خاصة لزوجها بعيد ميلاده، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووصفته بأنه "الطبطبة اللي بجد"، في إشارة لأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي.

الفنانة المصرية كتبت: "كل سنه وانت ياطارق #الطبطبه اللي بجد وحق وحقيقي كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب".

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يذكر أن صابرين قد تزوجت في حياتها مرتين، حيث تزوجت لأول مرة من رجل الأعمال ”ياسر عبد اللطيف” وأنجبت منه ولد أسمته ”نور”، وعندما قررت الاعتزال وارتداء الحجاب قرر الانفصال عنها.

تزوجت صابرين للمرة الثانية من ”طارق صادق”، وأنجبت منه ثلاث أبناء هم: "يوسف، وعلي وعمر".

وكانت الفنانة المصرية قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، والمسلسل اجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية.