خطة توسيع الإمبراطورية.. كيم كاردشيان تطلق علامة تجارية جديدة

رنا صلاح الدين - تعلم جيدا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، كيف تجعل حياتها المهنية أكثر نجاحا، بل تعمل بالعديد من الطرق على توسيع إمبراطوريتها.

وقدمت كيم كاردشيان ( 39 عام ) مؤخرا علامة تجارية لـ KKW Home، حيث تستعد كيم لإطلاق مجموعة من الأدوات المنزلية التي سيتم بيعها في العديد من متاجر البيع بالتجزئة.

وكشفت تقارير صحيفة، أن KKW Home سيضم عددا كبيرا من المنتجات، ومنها "هدايا"، سلع استهلاكية عامة، منتجات وإكسسوارات الحمام والدش.

وستشمل العلامة التجارية الجديدة لكيم كاردشيان، أثاث وإكسسوارات خاصة بغرف النوم ، وإكسسوارات منزلية بشكل عام.

يذكر أن كيم كاردشيان كانت ضحية احدي الشائعات التي أكدت أن كانى ويست يضع زوجته فى موقف صعب جدا، لقطع علاقتها مع والدتها كريس جينر.