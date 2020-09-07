هل تعود علاقات جاستن بيبر وسيلينا جوميز لطبيعتها؟.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - بدأت الشائعات تنتشر أن النجمة العالمية سيلينا جوميز كانت تستعد للظهور بجوار صديقها السابق النجم جاستين بيبر فى كليب دريك ودى جى خالد و الذى حمل اسم "Popstar".
وشهدت السنوات الماضية، انطلاقة مميزة للثنائي جاستن بيبر مع سيلينا جوميز، وسط شائعات ربطت بينهما عاطفيا.
وكشفت تقارير صحيفة أن جاستن بيبر لم يُطلب من سيلينا جوميز "مطلقا" أن تكون ضمن فريق عمل كليب "Popstar".
وأوضحت صحيفة "People"، أنه لم يتم الاتصال بسيلينا جوميز مطلقا ولم يكن لديها خطط للمشاركة فى الفيديو كليب.
يذكر أن سيلينا جوميز شاركت مؤخرا فى كليب "Ice Cream" للفريق الكورى الشهير "BLACKPINK"، والذى استطاع أن يحقق سلسلة من عبارات الإشادة من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.
وكان قد حقق كليب أيس كريم، 38 مليون مشاهدة فى أول 8 ساعات من إطلاقه، واستطاع أن يحقق 79.08 مليون مشاهدة فى أول 24 ساعة من إطلاقه.
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