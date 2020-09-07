وفاة الفنانة عايدة كامل.. ووزيرة الثقافة تنعيها

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رنا صلاح الدين - توفيت الفنانة المصرية عايدة كامل، عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرا.
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة على موقع "الفيسبوك"، نعي الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للفنانة الراحلة.
حيث كتبت: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى.. تنعي الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة في وفاة والدة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة اليوم الفنانة القديرة عايدة كامل زوجة الفنان الراحل محمود عزمي”.
وأضافت: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته ويلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
عايدة كامل
وكانت الفنانة المصرية عايدة كامل قد أعلنت منذ أسابيع قليلة عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، ونقلها للمستشفى.
وكتبت على حسابها بموقع “الفيس بوك": "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية".
وطلبت الفنانة من جمهورها الدعاء لها، بقولها: “محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي”.
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