بعد أزمتها مع زوجها.. هالة صدقي تتلقى عروض زواج: رب ضارة نافعة

رنا صلاح الدين - بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها وإعلان رغبتها في الطلاق منه، تلقت الفنانة المصرية هالة صدقي الكثير من عروض الزواج، على مواقع التواصل الاجتماعي.

هالة صدقي ردت على هذه العروض بطريقة ساخرة، حيث كتبت، على حسابها بموقع "انستجرام: "والله يا جماعة رب ضارة نافعة.. من بعد ما اتعرف إني منفصلة وعايزة اتطلق بدأت الحجوزات".

الفنانة المصرية أضافت: "والله الناس جميلة وطيبة وبطبطب على رأي الجسمي، أخلص يا جماعة من الجوازة اللي في إيدي وبعدين نبحث الطلبات.. بحبكم.. مش كنت وفرت خمس سنين صامتة.. خسارة".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، قد اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

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كما اتهمها بالاستيلاء على أمواله البنكية وبيعها لنفسها قطعة أرض تعود ملكيتها له بموجب توكيل عام منه لها.

هالة صدقي ردت على الفيديو المنشور لزوجها وقالت في تصريحات صحفية إنها استمعت إلى الفيديو المتداول، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه زوجها ومحاميه بالتشهير.

وأضافت: "الفيديو فيه حاجات كتير مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة والغرض منها التشهير، لأنه لا يجوز الحديث عن الحياة الأسرية على السوشيال ميديا بهذا الشكل، والأطفال ذنبهم إيه يتعرضوا لكل ده، بيشكك في أطفاله عشان الفلوس".

هالة صدقي