الأكثر جاذبية.. معلومات لا تعرفها عن الوسيم أدريس ألبا في عيد ميلاده الـ 48

رنا صلاح الدين - يحتفل اليوم الأحد النجم إدريس ألبا بعيد ميلاده الـ 48، بعدما حقق نجاحاً كبيراً في السينما العالمية بفضل الأدوار التى لعبها خلال مسيرته الفنية الحافلة.

إدريس إلبا ليس مجرد ممثل فهو متعدد المواهب مخرج ومغنى بريطانى الجنسية، حيث ترشح للعديد من الجوائز وحاز منها على جائزة إيمي وجولدن جلوب.

ونستعرض في النقاط الأتية عدد من المعلومات عن النجم أدريس ألبا:

1- تألق عام 2010 بعد أدائه الدور الرئيسي في مسلسل Luther البريطاني والذي كان سبباً بفوزه بجائزة جولدن جلوب.

2- أدى عدة أدوار كبيرة كشخصية نيلسون مانديلا ثم حل ضيفاً في سلسلة فلم الخيال الخارق Thor بدور هايمدال.

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3- شارك في عام 2011 في فيلم Ghost Rider المقتبس من قصص مارفل الهزلية من بطولة نيكولاس كايج.

4- حظى الممثل إدريس ألبا على لقب أكثر الرجال جاذبية بحسب تصنيف مجلة People الأمريكية قبل عامين.

5- اثار فوزه بلقب الأكثر جاذبية جدل كبير خاصة أنه أول رجل اسود يفوز بهذا اللقب من قبل المجلة الشهيرة.

6- أعلن شفائه مؤخرا من فيروس كورونا، بعد إصابته بالوباء العالمي في مطلع شهر إبريل الماضي.