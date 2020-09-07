فن ومشاهير

وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020

توفيت صباح اليوم، الفنانة المصرية، عايدة كامل، عن عمر يناهز 89 عاما.

 

وكانت الفنانة تعاني من مشكلات صحية في المعدة والقولون، وقضت ما يقرب من 3 أسابيع بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالتها الصحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها أثناء آخر اتصال معها. وفقا لروسيا اليوم.

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والفنانة عايدة كامل من مواليد عام 1931، ولها من زوجها الفنان الراحل، محمود عزمي، ابن هو الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان تشييع الجثمان.

 

وللراحلة العديد من المشاركات البارزة في السينما والتلفزيون.

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