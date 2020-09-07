وفاة المخرج التشيكي صاحب الأوسكار جيري مينزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخرج التشيكي البارز جيري مينزل، الذي حصل فيلمه "Closely Watched Trains" (قطارات مراقبة عن كثب) في عام 1966 على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، عن 82 عاما، وفقا لما ذكرته زوجته أولجا مينزيلوفا عبر صفحتها على "فيسبوك".

وظهر مينزل ضمن الموجة الجديدة من مخرجي السينما التشيكية في ستينيات القرن الماضي، ومنهم أيضا ميلوش فورمان مخرج الفيلمين الشهيرين (طار فوق عش الوقواق) و(أماديوس) والمخرجة الرائدة فيرا تشيتيلوفا.

وكان مينزل يعاني من مشكلات صحية خطيرة ولم يظهر في مناسبات عامة منذ أن أجريت له جراحة بالمخ في 2017.

وقالت زوجته في منشورها على فيسبوك: "عزيزي جيركا أشكرك على كل يوم قضيته معك فكل يوم كان استثنائيا. وأنا ممتنة لك كذلك على السنوات الثلاث الأخيرة رغم صعوبتها".