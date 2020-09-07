الخليج 365الإثنين 2020/9/7 11:55 ص بتوقيت أبوظبي
توفيت الفنانة المصرية عايدة كامل، صباح الإثنين، عن عمر ناهز الـ89 عاما، وذلك بعد صراع قصير مع المرض.
ونعى المجلس الأعلى للثقافة المصري في بيان، وفاة الفنانة عايدة كامل، والدة أمين المجلس هشام عزمي، وزوجة الفنان الراحل محمود عزمي.
وقال البيان: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى، وجميع العاملين، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، نسأل الله أن يتغمدها برحمته“.
وكانت الفنانة عايدة كامل كشفت مؤخرا عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.
وقالت "عايدة" عبر ”فيسبوك“: ”يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أي مقدمات“.
مسيرة مشرقة
وعايدة كامل من مواليد عام 1931، درست الإذاعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينيات، ومن أفلامها: "ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟".
وكرست عايدة كامل جهودها للدراما التلفزيونية منذ الثمانينيات ومن أهم مسلسلاتها: "بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل إحدى "هوانم جاردن سيتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.