بيتر ميمي يكشف موعد طرح فيلم "موسى" بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز

أعرب المخرج بيتر ميمي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وجميع أسرة فيلمه الجديد “موسى”، الذي كان من تأليفه وإخراجه.

وتحدث بيتر ميمي عن تفاصيل الفيلم قائلا :" إن فيلم “موسى” هو الفيلم الأول في السينما المصرية الذي يشهد وجود بطل على هيئة “روبوت”، مؤكدًا أنه سيأخذ المشاهد لعالم جديد سيستمتع به مع خياله.

وعن موعد طرحه، فأردف بيتر، إنه جاري المفاوضات مع الشركة المنتجة لطرحه في موسم رأس السنة المقبل، ولكن ليس بشكل نهائي، فالفيلم يحتاج إلى بعض الوقت، حيث أنه انتهى من التصوير مؤخرًا، وحاليًا في مرحلة المونتاج والجرافيك، وسوف يتم طرح التريلر الرسمي للفيلم خلال الشهر ونصف المقبلين.

وتدور أحداث فيلم “موسى” حول طالب بكلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت فى الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، ثم تطارده السلطة للقبض عليه، ومن ثم تتوالي الأحداث في إطار خيالي.

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فيلم “موسى” من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وشركة “نيو سينشري”، ويشارك في بطولته كل من إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، محمد لطفى، صبرى فواز.

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