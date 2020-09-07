سمية الخشاب تضع صورتها على فيلم "ميليفيسنت" لأنجلينا جولي

فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشاب، متابعيها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تضع صورتها على مقطع من فيلم "Milevicent " للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، حيث ظهرت مرتدية ملابس شخصية "ملافسينت" الخيالية، حيث أثار مقطع الفيديو إعجاب متابعي الفنانة المصرية على "إنستغرام"، حيث علقت الخشاب على الفيديو قائلة: "الغيرة مرض رهيب.. نتمنى لك الشفاء العاجل".



ومن التعليقات التي تلقتها سمية الخشاب من المتابعين: "قمر في كل حاجه مافيش صور جديده تاني".. و"اجمل من انجلينا مليون مره"، وشبهت إحدى المتابعات سمية الخشاب في إطلالتها بالفنانة المصرية الراحلة سامية جمال في أحد أفلامها قائلة: "باى شكل من الاشكال انتى قمر يا سمسمه انتى شفتى فيلم عفربته هانم فريد وسامبه وهما فى المغاره بتاع العفاريت انتى بالضبط بس على احلى واجمل".



وأضافت متابعة أخرى: "سمعت لك برنامج الإذاعي رسايل.. والمذيعة بتسئلك سمية تقولي لمين سامحوني مكنش قصدي.. رديتي عليها وقولتي لأي حد ظلمتة من غير ما اقصد.. كمان قولتي ان لو حد وانتي ماشية بالعربية وحد حابب يتصور معاكي قولتي انك بتقفي بالعربية وبتنزلي تتصوري معاه عشان تجبري بخاطرة لانة مش ضامن انه يشوفك تاني في الموقف ده حبيتك اكتر ما انا بحبك وضمنت ان انا لو حظي حلو وشفتك في مكان انتي هتقفي معايا وتتصوري وتتعاملي بمنتهي الذوق حتي لو انتي مودك مش كويس ف انتي حاجة كبيرة جداً بالنسبة لي انا والناس وفعلا كلمة نجم دي مش نجم في التمثيل وبس ده كمان نجم و سوبر استار بأخلاقة زيك كدة يا سمية".

ويذكر أن "Milevicent" فيلم خيال علمي مأخوذ من فيلم الرسوم المتحركة "الجمال النائم" وهو من إنتاج شركة "والت ديزني" وتم عرضه في عام 2014، وقامت ببطولته الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، وبعد نجاحه تم إنتاج جزء ثانٍ منه وعرض في عام 2019.



وكان آخر عمل قدمته سمية أغنية "عربيّة أنا" التي تم تصويرها تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد هذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين"، والأغنية من ألحان سمية، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا.. قالوا فيها الجمال.. هبة من ربنا.. القوام والدلال.. عربية أنا والتاريخ ياما قال.. عربية أنا شمس وقت الغروب.. عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".

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وفي السينما، كان آخر أعمال سمية الخشاب فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد رزق، وزينة، ووفاء عامر، ومحمد لطفي، وآخرين من النجوم، والذي عرض في عام 2015.

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