شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال watch it الأصلية بأربعة مسلسلات جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل القائمون على منصة watch it الرقمية خطة التطوير التى يتم العمل عليها فى الوقت الحالى، والتى تعتمد على زيادة الأعمال الأصلية المقدمة على المنصة، بعدما تم عرض "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى من 7 حلقات الشهر الماضى، حيث تشهد الفترة المقبلة تقديم أكثر من مسلسل جديد إضافة إلى التعاقد مع نجوم كبار لبطولة أعمال خاصة بالمنصة.

وبدأ القائمون على المنصة نشاطهم بعد عرض "شديد الخطورة"، بمسلسل "إسعاف يونس" الذى تم الإعلان عنه العام الماضى وتم تأجيل تصويره بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى، والعمل تدور أحداثه فى 10 حلقات وبطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، منة عرفة، هناء الشوربجى، هشام محمد شرف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.



محمد انور

كما يتواصل تصوير مسلسل جديد بعنوان "تحقيق" للعرض على watch it أيضاً، من 13 حلقة تأليف محمد الدباح وعبير سليمان وإخراج محمد فتحى(شانك)، وبطولة أحمد مالك وخالد أنور وهدى المفتى وتارا عماد ومى الغيطى وكمال أبو رية وزينب غريب وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول جريمة قتل غامضة هى محور الأحداث.

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احمد مالك

وضمن سياسة القائمين على المنصة فى تقديم أعمال من بطولة نجوم كبار، تم التعاقد مع النجم أمير كرارة على بطولة مسلسل من 8 حلقات بعنوان "عمر الناجى – حرب طروادة" من تأليف وإخراج بيتر ميمى ويشارك فى بطولته نوراللبنانية وعباس أبو الحسن وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتدور الأحداث فى إطار أكشن.



أمير كرارة

كما تجرى مفاوضات مع النجم أحمد فهمي للقيام ببطولة مسلسل كوميدى جديد يتكون من 7 حلقات، للعرض على شاشة المنصة، وأبدى فهمي موافقة مبدئية على الفكرة، وخلال الفترة المقبلة سيتم الاتفاق على كافة التفاصيل، واختيار السيناريو المناسب لتقديمه.