شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج التشيكى جيرى مينزل عن عمر ناهز 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي المخرج السينمائي التشيكي جيرى مينزل والمعروف باسم "الموجة الجديدة" التجريبية فى التشيك وسلوفاكيا في ستينيات القرن الماضي، في العاصمة براغ عن عمر ناهز 82 عاما، وقالت زوجته "أولجا" - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الاثنين - إن "مينزل" توفى محاطا بأفراد أسرته بعد معاناة طويلة مع المرض .
واضافت القناة أن "مينزا" حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عن فيلمه الكوميدي "كلوزلي ووتشيد ترينز" لعام 1967، كما شارك في كتابة السيناريو مع المؤلف التشيكي "بوهوميل هرابال".
يذكر أن "مينزل" ولد بمدينة "براغ" في 23 فبراير 1938، وكان ابن مؤلف لكتب الأطفال وتعلم مهنته في مدرسة السينما والتلفزيون التابعة لأكاديمية الفنون المسرحية في براغ.
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