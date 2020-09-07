شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينتهى من تصوير مشاهده فى فيلم " قبل الأربعين" لداليا مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد السقا كضيف شرف فى فيلم "قبل الأربعين"، للفنانة داليا مصطفى، حيث انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية ضمن أحداث العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتي تحتوي على قصص حقيقية، وتعود به داليا مصطفى إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت زكريا، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عاما.

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليفأحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام.

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ومن ناحية أخرى يتبقى للنجم أحمد السقا 3 أيام تصوير من فيلمه "العنكبوت"، ويودع التصوير بشكل نهائى ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه فى السينمات وتشاركه فى بطولة العمل النجمة منى زكى من تأليف محمد نايروإخراج أحمد نادر جلال كما يشارك فى بطولة العمل كل من الفنان ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبدالوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن.