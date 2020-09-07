شكرا لقرائتكم خبر عن نجاتى يعود لبوابة الدراما من "ضربة معلم" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان محمد نجاتى للدراما من جديد من خلال مشاركته فى مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب ، والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تعاقد نجاتى على العمل الأيام الماضية ليجسد دورا مهما ومحوريا فى المسلسل بجانب رجب، والعمل ينتمى لنوعية ال 45 حلقة من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وتتواصل الشركة المنتجة حالياً مع عدد من البطلات للوقوف أمام محمد رجب، حيث كان مقررًا أن تكون البطولة النسائية من نصيب إيمان العاصي أمامه، ولكن هناك ارتباطات لإيمان بأعمال أخرى، وتم التعاقد حالياً بشكل رسمى مع الفنان رياض الخولى والفنانة أنعام سالوسة.

وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من المسلسل، وسلمها للشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج إسماعيل فاروق الذى يباشر كتابة الحلقات مع المؤلف.

وكان نجاتى قد شارك النجم حمادة هلال بطولة مسلسل "ابن أصول" وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامرورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيراوقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.