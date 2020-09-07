موعد ومكان جنازة الفنانة عايدة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف هشام عزمي، نجل الفنانة الراحلة عايدة كامل، عن رحيلها عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 7 سبتمبر.

وأعلن عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، عن تشييع جنازتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق الواحات.

عايدة كامل واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".