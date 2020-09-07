محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 7 سبتمبر، الفنانة القديرة عايدة كامل.
كانت عايدة طلب من الجمهور في 17 أغسطس الماضي الدعاء لها لمرورها بوعكة صحية، وكتبت عبر "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".
عايدة كامل واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة عايدة كامل بعد مرورها بوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.