وفاة الفنانة عايدة كامل بعد مرورها بوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 7 سبتمبر، الفنانة القديرة عايدة كامل.

كانت عايدة طلب من الجمهور في 17 أغسطس الماضي الدعاء لها لمرورها بوعكة صحية، وكتبت عبر "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".

عايدة كامل واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".