محمود حميدة .. خطوبتة كادت تتحول لفضيحة وأحرج المذيعة وخلع أسنانه من أجل فيلم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نجح النجم محمود حميدة في وضع بصمة كبيرة بكل دور يقدمه بمجال التمثيل، فهو فنان من طراز خاص عمل مع الكثير من عمالقة الفن المصري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم حكايات عن محمود حميدة:

قصة زواجه

روى الفنان محمود حميدة قصة زواجه من زوجته، خلال لقائه في برنامج "ليلة العمر" الذي كانت تقدمه الإعلامية حياة عبدون.

قال حميدة إنه كان يعرف زوجته، منذ أن كان عمره 5 سنوات، وارتبطا بعلاقة حب في سن المراهقة لكن انفصلا وأبعدتهما الحياة لفترة، ثم عاودا الاتصال مرة أخرى بعد سنوات: "كان كل واحد فينا اتغير، مكناش بنتقابل مش عايز أقول بقينا غرباء لكن كل واحد فينا حياته اتطورت بشكل تاني".

وتابع "زوجتي ولله الحمد وربنا يكون في عونها مخدتش مني زي ما أي عروسة بتاخد من عريسها، الشبكة كانت شيء لا يُذكر ومش فاكر غالبا كانت حاجة دهب، مكنتش ببص للأمر على انه شبكة ومهر، صحيت من النوم قلت لأبويا أنا هتجوز في شقة مفروشة، قالي انا ماليش علاقة بالموضوع ده، لكن هي فرحت جدا وحماتي كمان فرحت، وكنت أظن انهم هيقولوا لا لما تجهز تعالى، كان الأمر فعلا احنا بنشتري راجل ومكنش ليهم طلبات".

وأشار حميدة إلى إقامته 3 أفراح، الأول في الخطوبة والثاني في كتب الكتاب والثالث في الزفاف، مضيفًا "أكتر واحد عمل افراح"، وروى موقف محرج تعرض له في حفل "خطوبته"، قائلًا "في الخطوبة زمايلي في المعهد جم عملولي فضيحة، الظاهر واحد فيهم جاب بنت واحدة جارتهم مع واحدة زميلتنا من فرقة التمثيل، وكنا عاملين الخطوبة في بني سويف، كان عايز يعمل فضيحة ويقول اني اتجوزت زميلتنا وخلفت منها ومش معترف بالبنت.. كانت خطوبة مسخرة".

محمود حميدة مُلقب بـ"أبو البنات"، وعنه قال "بناتي أكبر رزق شفته من المولى حتى الآن، نعمة كبيرة"، وذلك ضمن حلقته ببرنامج "أنا واللي بحبه" الذي قدمته الفنانة غادة عادل.







خلع اسنانه كشف الفنان محمود حميدة عن خلع "سنتين" من أسنانه لتجسيد شخصية "منير رسمي" ضمن أحداث فيلم "جنة الشياطين". وأعاد "حميدة" منشور جاء فيه: "ناس كتير متعرفش إن محمود حميدة ضحى بسنتين من سنانه عشان فيلم جنة الشياطين، ممثل مهم وبيعمل كل اللي يخدم الدور". وعلق الفنان الكبير على المنشور قائلا :"صحيح يا ناهد بردنا كام سنة كده، عشان ماكنش فيه إمكانيات المكياج اللي تساعد وقتها، أشكرك على كلامك الجميل". صحيح يا ناهد، بردنا كام سن كدة عشان مكنش فيه إمكانيات المكياچ الى تساعدنا وقتها. أشكرك على كلامك الجميل❤️Posted by ‎Mahmoud Hemida - محمود حميدة‎ on Sunday, August 9, 2020 Advertisements



أجره في فيلم "الإمبراطور"

قال الفنان محمود حميدة، إن أجره عن فيلم "الإمبراطور" كان 2000 جنيه فقط، بعد الضرائب وخصم قيمة اشتراك نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف حميدة، خلال لقائه ببرنامج "صالون أنوشكا"، المذاع على فضائية dmc: لما كان حد يسألني عن أجري في الفيلم كنت أقول أنا وأحمد زكي 102 ألف، لأن أحمد زكي كان بياخد 100 ألف وأنا 2000".





عمل دون أجر

قال الناقد طارق الشناوي، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن محمود حميدة أنفق من أمواله على الثقافة السينمائية من خلال إنشاء مجلة الفن السابع لنشر الثقافة السينمائية في المجتمع، لافتًا إلى أن الشاعر فؤاد حداد يمثل مفتاح ودستور محمود حميدة وذلك من خلال استرجاع حميدة الدائم لأبيات شعر حداد لتأكيد وجهات نظره.

وتابع طارق الشناوي بأن محمود حميدة كان يشارك في أفلام في التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة دون أجر حبًا في الفن، وإنه يمتلك مرونة في التعامل مع الزمن، وذلك من خلال قبوله المشاركة مع نجوم شباب في أعمال فنية من خلال أدوار مؤثرة كمشاركته في فيلم "حرب كرموز" مع الفنان أمير كرارة.







أعماله السينمائية

شارك الفنان محمود حمدية في عدة أعمالًا سينمائية أبرزها " جنة الشياطين"، "الإمبراطور"، "رغبة متوحشة"، "شمس الزناتي"، "المساطيل"، "امرأة آيلة للسقوط"، "اللعب مع الأشرار"، "الثعالب"، "دكان شحاتة"، "ريجاتا"، "دانتيلا"، وأخرهم "الغسالة".

أعماله التليفزيونية

قدم النجم محمود حميدة أعمالًا تلفزيونية ناجحة منها "الوسية"، "للعدالة وجه آخر"، "الخروج من الدائرة"، "أيام الحب والجنون"، "الأب الروحي".

كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، نسرين أمين، كريم قاسم، من إخراج محمد علي.

انفعاله على سمر يسري

انفعل الفنان محمود حميدة على المذيعة سمر يسري خلال حوار له، في عام 2018.

وأحرج "حميدة" سمر يسري وقال لها :"عشان أنا أبويا معلمنيش ببلاش، عشان أجي أتكلم معاكي كدا وما خدش فلوس".