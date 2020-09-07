تراند اليوم : ابتزاز فنانة كويتية شهيرة بتسريبات فاضحة في أمريكا..وترد: كنت بمسح حمامات



ردت الفنانة والفاشينستا الكويتية الشهيرة نهى نبيل، على تهديد البعض لها وابتزازها بنشر تسريبات لها من داخل منزلها وأخرى عندما كانت في أمريكا من أجل الحصول على أموال.

وظهرت نهى نبيل في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تم تهديدها بنشر صور وفيديوهات مُسربة لها من داخل منزلها. وتابعت “مرة في حساب معروف إنه قاسى على المشاهير يتكلم عنهم ويبتزهم ويقولهم تبغى اسكت عنك ادفع.. أول مرة كتب عني ما رديت وثاتي وثالث مرة تجاهلته .

وأضافت: “بدأ يسب ويقذف ينشر صورة أردى من صورة، وسبة أكبر من سبة وكذبة أكبر من كذبة، وتأليف، وكل هذا عشان أرد عليه”.

واستطردت: “أنا من رأيي الإنسان الواثق من نفسه لا يستفز، مين اللي يخاف ويرد ويردح ويستفز هو الي عنده مشكلة، يعني قاعد تمر بضائقة مادية عندك مشاكل قاعد تترزق من ورا المشاهير، أرسل رسالة صغيرة ترى أم حمود عندي ظروف والله بضبطك، لكن لوية الذراع هذه ما تصير، ترى انا ذراعي جيلي ما ينكسر”.

وسردت نهى موقفاً آخر تعرضت خلاله أيضاً للابتزاز، وقالت: “مرة واحدة دشت علي بتقولي أنا عندي لك أشرطة من أيام أمريكا إذا ما دفعتي راح أنشر الأشرطة اللي عندي، نعم ياختي أشرطة إيه يا روح أمك، أنا في أمريكا كنت في المطبخ وكنت أمسح حمامات، وين فضايح أمريكا”.

وتابعت: “نفس اللي قالي عندي تسريبات من داخل بيتك إذا ما دفعتلي 50 ألف ، يعني وش بسوي في البيت، ولو”.

وختمت نهى: “أنا مش معصومة عن الخطأ ويمكن لبسي وشكلي مايعجب كثيرين منكم، بس ما أخاف”.

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