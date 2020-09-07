بالصور..السعودية تفتتح أكبر مستشفى للإبل بالعالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

افتتحت المملكة العربية السعودية أكبر مستشفى من نوعه في العالم لعلاج الإبل والنوف ، في خطوة من شأنها ترفع قيمة الاهتمام بالإبل الذي يعد من رموز منطقة الخليج العربي.

يتلقى عشرات الجمال والنوق العلاج الأساسي داخل أقسام مستشفى السلام البيطري بالسعودية، لكنه يضم أيضاً أقساماً أكثر تخصصاً وخدمات أكثر تنوعاً.

تأسس المستشفى، الواقع بالقرب مدينة بريدة بمنطقة القصيم بوسط البلاد، في يوليو/تموز 2020 باستثمارات حجمها 137 مليون ريال سعودي (36.5 مليون دولار).



وأقيم المركز على مساحة 70 ألف متر مربع، مما دفع البعض لوصفه بأنه أكبر مركز في العالم لعلاج الإبل.

ويوفر المستشفى الرعاية الطبية الأساسية لكنه يقدم كذلك العلاج من الأمراض المزمنة والمعدية ويجري كذلك الجراحات والأشعة للإبل.

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وقال فهاد الفهاد، الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام للإبل: “137 مليون ريال الاستثمار في مستشفى الإبل لم يأت من فراغ، هو لأهمية هذا المخلوق الغالي على أنفسنا والغالي على أجدادنا، والذي لم يأخذ حقه من التطور في البيطرة والتطور في الأبحاث مثل الأبقار مثل الخيل”.



وأضاف: “دورنا حنا نسعى إلى الرقي في هذا المخلوق وتثقيف الداخل ودول العالم بأهمية هذا المخلوق لدينا”.

ويتركز نشاط المستشفى كذلك على البحوث والتطوير فيما يتعلق بتربية الإبل وعمليات التخصيب وبه قسم متخصص لتكنولوجيا نقل الأجنة.

وفي السابق كان أصحاب الجمال وتجارها في منطقة القصيم يسافرون لمسافة تصل إلى 655 كيلومتراً لعلاج جمالهم.

وتضم القصيم أكبر سوق للإبل في العالم.

