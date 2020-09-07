تغيير في “فورمولا 1”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 10:04 صباحًا

غيرت مجموعة رينو المشاركة في بطولة العالم لـ”فورمولا 1″ اسم فريقها إلى “ألبين” بدءاً من العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة الصانع الفرنسي لوكا دي ميو.

وقال دي ميو في مؤتمر صحافي “سننافس تحت اسم ألبين مع الألوان الثلاثة”، واصفاً هذا التطوّر بـ”التغيير الكبير”.

وينافس الفريق راهناً تحت اللونين الأصفر والأسود.

وتُعدّ ماركة ألبين شهيرة في تاريخ الرياضة الميكانيكية الفرنسية، خصوصاً في عالم الراليات في سبعينات القرن الماضي.

وأحرزت ألبين لقب أول بطولة عالم للراليات في 1973.

وأضاف دي ميو أن سيريل أبيتبول، مدير فريق رينو الحالي، سيبقى في منصبه.

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تابع دي ميو، الذي استلم مهامه أخيراً مع الصانع الفرنسي: “رينو حاضرة في الفورمولا واحد منذ 43 عاماً، وسيبقى الاسم على المحركات”.

وسيعود الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم 2005 و2006، إلى عالم “فورمولا 1” العام المقبل مع رينو التي ستحمل اسم ألبين.

وسيحل ألونسو (39 عاماً) بدلاً من الأوسترالي دانيال ريكياردو المنتقل إلى ماكلارين، ليقود إلى جانب الفرنسي استيبان أوكون.

ولم يصعد فريق رينو إلى المنصة منذ عودته إلى “فورمولا 1” في 2016. ويزوّد محركه سيارات ماكلارين، لكن هذا التعاون سيتوقف بدءا من 2021.

لكن الشركة الفرنسية تأمل في عودتها إلى المنافسة بعد تعديل القوانين في 2022 مع اعتماد سقوف جديدة للانفاق.

وأشار دي ميو انه لا يزال مبكراً القول ما إذا كانت ألبين ستشارك في مسابقات ميكانيكية أخرى على غرار سباق لومان 24 ساعة للتحمّل.

وتأسست ألبين في 1954 عبر جان ريدوليه، قبل ان تخضع لإدارة رينو في 1973.

وهذا رابع فريق يغيّر اسمه في السنوات الأخيرة، بعد ساوبر، تورو روسو ورايسينغ بوينت إلى ألفا روميو، ألفا تاوري وأستون مارتن (بدءاً من العام المقبل)، وذلك بحسب وكالة (أ ف ب).