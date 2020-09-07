بيار غاسلي يخطف الفوز في سباق إيطاليا للفورمولا 1

متابعة بتجــــــــــرد: حقق الفرنسي بيار غاسلي فوزه الأول في تاريخ الفورمولا 1 كما أنه الأول لسائق فرنسي منذ أوليفييه باني في 1996.

وأتى هذا الفوز بجائزة إيطاليا المذهلة والمثيرة ببطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2020 مع فريق ألفا تاوري الذي يتخذ من إيطاليا مقراً له في سباق لم يشهد صعود الاسماء المعتادة على منصة التتويج.

واحتل الإسباني كارلوس ساينز سائق مكلارين المركز الثاني أمام لانس سترول سائق رايسنغ بوينت، وعبر لويس هاميلتون سائق مرسيدس متصدر الترتيب العام خط النهاية في المركز السابع بعدما بدأ من مركز أول المنطلقين وتراجع إلى المركز الأخير بعد توقف السباق بسبب حادث لشارل لوكلير وحصل لويس هاميلتون على عقوبة 10 ثواني بدخوله منطقة الصيانة عندما كانت مغلقة.