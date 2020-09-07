نمساوي يتحدى الجليد ويحطم رقمًا قياسيًا في صندوق مملوء بالثلج

متابعة بتجــــــــــــــرد: حقق رجل نمساوي رقماً قیاسیاً جدیداً، بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج لمدة ساعتین و30 دقیقة و57 ثانیة. وبحسب “رويترز”، قضى جوزیف كویبیرل البالغ من العمر 42 عاماً، ھذه المدة وھو مغطى بالثلج حتى كتفیه داخل صندوق شفاف ضاماً ذراعيه إلى صدره مرتدياً فقط سروالاً للسباحة. وحطم كویبیرل رقمه القیاسي السابق الذي حققه العام الماضي لأطول فترة یتعرض فیھا كامل الجسم للثلج وھي ساعتان وثمان دقائق و47 ثانیة. وبعد خروجه من الصندوق المتجمد لیستمتع بالجو المعتدل في بلدة میلك على نھر الدانوب، قال كویبیرل للصحفیین:”إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جمیل..سأعمل على وضع جوربین على قدمي، فأول جزء في الجسم یحتاج للتدفئة ھو قدماك”.

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