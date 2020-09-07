متابعة بتجــــــــــــرد: تعود الواجهة الغنائية مجددًا إلى السعودية، وهذه المرة بطريقة مختلفة بمحتواها، عبر سفينة “كروز” السياحية، التي تجول البحر الأحمر وتنطلق من الساحل الغربي في جدة.
وفي الرحلة الثالثة تستضيف السفينة الفنان ماجد المهندس، في ثاني الحفلات الغنائية التي ستقام في أرجائها، في 17 سبتمبر المقبل.
ويعيش ماجد أجواءً فنية منتعشة رغم أزمة كورونا؛ نتيجة طرحه لأعماله المنفردة مؤخرًا، حيث طرح أحدث أعماله في يوليو الماضي بأغنية “مو ضروري”، التي يواصل التحليق بها محققًا أكثر من 27 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
كما شارك المهندس جمهوره عبر حفلات عيد الفطر الماضي “معيدين معاكم”، إذ افتتح الحفلات الافتراضية، وصعد بها للترند السعودي، عبر الحفل الذي أقيم بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم من روتانا والمكتب الفني في MBC.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس على متن سفينة كروز العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.