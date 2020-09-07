ماجد المهندس على متن سفينة كروز العالمية

متابعة بتجــــــــــــرد: تعود الواجهة الغنائية مجددًا إلى السعودية، وهذه المرة بطريقة مختلفة بمحتواها، عبر سفينة “كروز” السياحية، التي تجول البحر الأحمر وتنطلق من الساحل الغربي في جدة.

وفي الرحلة الثالثة تستضيف السفينة الفنان ماجد المهندس، في ثاني الحفلات الغنائية التي ستقام في أرجائها، في 17 سبتمبر المقبل.

ويعيش ماجد أجواءً فنية منتعشة رغم أزمة كورونا؛ نتيجة طرحه لأعماله المنفردة مؤخرًا، حيث طرح أحدث أعماله في يوليو الماضي بأغنية “مو ضروري”، التي يواصل التحليق بها محققًا أكثر من 27 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

كما شارك المهندس جمهوره عبر حفلات عيد الفطر الماضي “معيدين معاكم”، إذ افتتح الحفلات الافتراضية، وصعد بها للترند السعودي، عبر الحفل الذي أقيم بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم من روتانا والمكتب الفني في MBC.