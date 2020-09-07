متحدث "النيابة الإدارية": إحالة نهى الإمام للمعاش ليس له علاقة بواقعة المحكمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلامياً "سيدة المحكمة" ليس قراراً عقابياً على خلفية الواقعة لكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".
وأوضح المستشار محمد سمير في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المادة 91 تنص على أنه فى حال ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحى والطبى يتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.
وأكد "سمير"، أن الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذاً لأحكام القانون وواقعة المحكمة جنائية محضة ولا علاقة للنيابة الإدارية بها".
وشدد المتحدث باسم النيابة الإدارية، على أن القرار بإحالة المستشارة نهى للمعاش صدر بعد عرض كافة المستندات التى تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91، لافتاً إلى أن المستشارة نهى لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.
كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى، قد قرر إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
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