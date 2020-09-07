شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن خضوع الحاصلين على شهادات من الخارج لاختبارات قبل ممارسة المهنة بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على إعادة تقييم الجامعات الموجودة خارج مصر، موضحا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، تقديم أسامة كمال، المذاع عبر فضائية المحور، أن وزارة التعليم العالي وضعت معايير بالنسبة لتلك الجامعات، قائلا: "من سيحصل على شهادة جامعية من الخارج في الطب مثلا فلن يمارس المهنة إلا بعد الدخول في اختبارات".
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم فتح جامعات فى العاصمة الإدارية الجديدة لدينا 4 جامعات بالعاصمة الإدارية تمنح شهادات من الخارج ويهمنا الاهتمام بهذا الملف لجذب المصريين وجنسيات غير مصرية للالتحاق بالجامعات المصرية.
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