شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تكشف إضافة 3 جامعات وأكثر من 57 كلية جديدة خلال الأعوام السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك جهدا بذل في تطوير التعليم الجامعي والتعليم الحكومي الجامعي، حيث تم إضافة 3 جامعات جديدة، وأكثر من 57 كلية، وأكثر من 300 برنامج خلال الأعوام السابقة.

وتابع "عبد الغفار"، خلال حواره الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten": "نسعى لأن يكون الخريج لديه القدرة على الإبداع والتطوير"، مستكملًا: "كنا نرسل الخريجين المصريين للبلدان الأخرى ليعلموها.. فما المانع حاليًا؟".



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة وفرت للجميع فرصة عادلة في الالتحاق بالثانوية العامة، والمجموع هو معيار الاختيار للكليات المختلفة، موضحًا أن اختيارات الطلاب وأولياء الأمور تحدد الحد الأدنى للقبول بالكليات.