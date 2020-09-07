شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: السد العالى حائط صد ضد فيضانات النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن أى فيضانات تؤثر علينا بالنقص أو الزيادة، موضحاً أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه بنهاية سبتمبر نستطيع تحديد حجم الفيضان ونوعه، كما أن الفيضان هذا العام فوق المتوسط مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن السودان تعتبر دولة منبع ومصب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن مشروع السد العالى يحمى مصر من الفيضان، حيث يعد حائط صد ضد فيضانات النيل، لافتاً إلى أن المياه المخزنة فى بحيرة ناصر فى الحدود الآمنة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل منذ عام 2015، وكانت التعديات على نهر النيل والترع والمصارف تجاوزت 276 ألفا.
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