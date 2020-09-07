شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. اكتشاف بئر يحتوى على 13 تابوتًا مغلقا منذ 2500 عام فى سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. المدارس الدولية الرسمية تعلن بدء العام الدراسى الجديد 27 سبتمبر الجارى التعليم تعلن تفاصيل وضوابط امتحان القبول بمدارس المتفوقين2021 وصول دفعة ثالثة من قطارات المترو المكيفة الجديدة للخط الثالث الشهر الجارى الكهرباء تعلن إنشاء شبكة توزيع لـ 40 ألف فدان بتوشكى بتكلفة 100 مليون جنيه للمرشدين السياحين ..اعرف إزاى تستعلم عن منحة لـ 500 جنيه من التضامن Advertisements وزير التموين يفتتح أول منفذ لطرح السلع الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص غدا اكتشاف بئر عميق يحتوى على 13 تابوتًا مغلقا منذ 2500 عام فى سقارة السياحة تعلن حصول 1022 مطعما وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية الزراعة تؤكد دعم مشروع البتلو بـ2 مليار جنيه وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن التعليم العالى تعلن إجراءات إعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة والأزهر

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