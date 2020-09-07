شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تؤكد تصالح الشاب المصرى المعتدى عليه فى منطقة الفحيحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.



وأوضحت الإدارة أنه بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد أنه لا يرغب بتقديم شكوى بالواقعة، وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذارعما بدر منه وتم التصالح بينهم.

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يذكر أن مقطع فيديو للعتداء بالضرب على شاب مصري بالكويت، أثار غضب عربى كبير، ويبدو من الفيديو أن الشباب الكويتى عزموا على الاعتداء بالضرب على المصرى من البداية، حيث حرص أحدهم على توثيق الواقعة قبل دخولهم للمتجر.

في المقابل، أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول "مجتزأ" ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث، وأوضحت أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصرى"، وأن الشابين اللذان اعتديا على الشاب المصري قيد الاحتجاز والتحقيق.