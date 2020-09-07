سايمون كويل يغيب عن برنامج Britain’s Got Talent

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد توقف لبعض الوقت بسبب تفشي جائحة كورونا , يعود برنامج المسابقات البريطاني الشهير Britain’s Got Talent (بريتنس غوت تالنت) إلى متابعيه عبر شاشات التلفزيون في بريطانيا والعالم ليقدم حلقات جديدة ضمن التصفيات ما قبل النهائية للمسابقة.

وجاءت هذه العودة بتغييرات تتماشى مع التعليمات الجديدة ومنها التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المكتظة بالناس، لذا فقد بثت الحلقة الأولى من البرنامج بدون جمهور يحضر في الاستوديو كما هي العادة، وقد شدد المضيفون أيضًا على أن جميع الفعاليات ستكون وفقًا لإرشادات الحكومة وان بعض الأعمال ستقدم ضمن فقاعات آمنة خاصة بالعرض كما جلس أعضاء لجنة التحكيم على مقاعد فردية متباعدة بدلاً من مكتب واحد طويل كما كان الحال في السابق.

ولكن ما خيب أمل الجمهور هو غياب نجم لجنة التحكيم (سايمون كويل) الذي لم يلتحق باللجنة بسبب حادث الطريق الخطير الذي تعرض له مؤخراً عندما كان يقود دراجته النارية مما اضطره إلى الرقود في المستشفى بسبب إصابته ببعض الكسور والرضوض على أمل ان ينضم إلى اللجنة في وقت قريب وقد حلت محلة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية ( أماندا هولدن ) ومارست دورها كرئيسة للجنة .