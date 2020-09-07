مي عز الدين تغادر موسم دراما رمضان للعام الثاني وتعود بهذا الموعد

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت الشركة المنتجة لمسلسل “خيط حرير” للنجمة مي عز الدين، المنافسة به في الموسم الشتوي للعام 2020 بدلا من موسم دراما رمضان 2021.

وذلك تغيب مي عن الموسم الأبرز لعامين متتاليين، ولكن هذه المرة مختلفة، حيث طلبت بنفسها الابتعاد قدر الإمكان عن “زحمة المسلسلات” حتى يحصل مسلسلها على فرصة المشاهدة.

وحسب تأكيدات من مصادر مقربة من إنتاج المسلسل، تقرر زيادة عدد حلقاته ليصبح 35 حلقة، انتهى المؤلف فعلا من كتابتهم، وشارفت مي مع بقية نجوم المسلسل على الانتهاء من تصوير المسلسل كاملا خلال السبوع الجاري، ليبدأ بعدها المخرج عملية المونتاج تمهيدا لطرح المسلسل في شهر أكتوبر المقبل.

مسلسل “خيط حرير” كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020، ولكن توقف تصويره بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، خاصة وأن أغلب مشاهدة “خارجية” ويصعب تصويرها داخل الاستديو، وتوجد مشاهد عديدة للمجاميع سيؤثر حذفها على الخط الدرامي.