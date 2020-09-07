كيت بلانشيت تفيض أنوثة في مهرجان البندقية السينمائي

متابعة بتجـــــــــــــرد: تألقت النجمة الأسترالية كيت بلانشيت بتصميم لافت من علامة ألكسندر ماكوين في مهرجان البندقية السينمائي 2020، الذي تميز بتفاصيله المميزة من حيث التطريز والقماش.

ويبدو أن كيت بلانشيت التي تشارك في المهرجان كرئيسة للجنة التحكيم، ملتزمة بشعار الاستدامة وخاصة أنها أعادت ارتداء هذه الإطلالة التي ظهرت فيها سابقاً في حفل توزيع جوائز بافتا عام 2016.

وكانت كيت بلانشيت قد تألقت في افتتاح المهرجان بفستان كحلي من علامة Esteban Cortazar، كانت قد ارتدته سابقاً في عام 2015 خلال العرض الأول لفيلم “Carol” في مهرجان لندن السينمائي.

وافتتحت الدورة الـ77 لمهرجان البندقية السينمائي خلال احتفال أقيم في “قصر السينما”، في تحد لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم والتي أثرت بشكل كبير في القطاع السينمائي.

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واعتبرت النجمة الأسترالية كيت بلانشيت رئيسة لجنة التحكيم، في خطابها للمدعوين الذين حضروا الافتتاح واضعين الكمامات، أن الأشهر القليلة الماضية كانت أشبه بسنوات وقالت: كنا في فقاعاتنا نتغذى بالمشاهد المصورة في منازلنا”.

وأضافت: “على الفن السابع أن يلبي اليوم الحاجة الحيوية لأناس لا يعرف بعضهم بعضاً إلى الاجتماع في الظلمة لعيش تجربة جماعية لا مثيل لها”.