أنغام و”مزح” خليجي.. قريبًا

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية أنغام لطرح ألبوم خليجي جديد بعنوان “مزح” خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأعلنت أنغام في الساعات الماضية عن انتهاء عملية الماستر الخاصة بالألبوم، ونشرت عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها مع الملحن السعودي الشاب سهم ومهندس الصوت المصري أمير محروس.
وعلّقت أنغام على الصورة بالقول: “الحمدلله ماستر ألبومي الخليجي الجديد مزح جاهز، الصوره تجمعني مع الرائع سهم ومهندس الصوت الكبير أمير محروس”.
ويتضمن ألبوم “مزح” باقة من الأغنيات التي تعاونت بها أنغام مع مجموعة من أهم صناع الأغنية الخليجية وفي مقدّمتهم الملحن سهم والشاعرة الجادل.
جدير ذكره أن أنغام طرحت في الأيام الماضية أغنية “بحبك وبرتاحلك باللهجة المصرية من كلمات صابر كمال وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم.
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