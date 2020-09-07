بلقيس تحتفل بسنواتها الـ 9 في الفن

متابعة بتجـــــــــــرد: إحتفلت النجمة بلقيس فتحي بتسع سنوات من النشاط الفني، إذ بدأت مسيرتها الفنية الغنائية خلال العام 2011.

وشاركت بلقيس فرحتها مع المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة “سيلفي” وعلّقت عليها قائلةً: “اليوم كملت 9 سنين في الفن”.

بلقيس بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، واكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصًا والدها الذي شجعها منذ هذا السن.

وفي عام 2004 شاركت بلقيس مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها “والله ما طلبوا ببابك” و”يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك” لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية في سنة 2011 عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان “مسألة سهلة” وقامت بتصويرها على طرقة الفيديو كليب.

وحققت بلقيس في السنوات الماضية شهرة واسعة، فطرحت حتى اليوم ثلاثة ألبومات غنائية وهي “مجنون” في عام 2012، و”زي ما أنا” في عام 2015 و”أراهنكم” في عام 2017 والعديد من الأغاني حققت أغلبها نجاحًا ومتابعة كبيرة في الوطن العربي كما حصلت على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.