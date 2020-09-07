سيلين ديون تتبرّع لسكان بيروت المتضررين

متابعة بتجـــــــــــــرد: إنضمّت الفنانة العالمية العالمية سيلين ديون للحملة التضامنية مع بيروت وسكانها التي أطلقها مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد أخيرًا.

وتهدف الحملة الى مساعدة سكان بيروت المتضررين من تفجير مرفئها، تبرّعًا بالمال عن طريق شراء قميص من تصميم مراد كُتب عليها بالإنكليزية: “Rise From The Ashes”.

ونشرت ديون عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بدت فيها ترتدي القميص الخاص بالحملة. ودعت متابعيها الى التبرع لسكان بيروت ودعمهم بشراء قميص الحملة التي تعود كل ارباحها الى اهل بيروت المتضررين.