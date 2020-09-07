محمد رمضان يطلق "يا حبيبي" من دبي.. مليون مشاهدة في 12 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الجديدة "يا حبيبي" التي صورها في مدينة دبي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يحصل على هاتف من الذهب الخالص: شكرا صديقي خليفة وخلال أقل من 12 ساعة من طرحها عبر قناة محمد رمضان الرسمية على "يوتيوب" اقتربت المشاهدات من حاجز المليون.

ويتعاون رمضان في أغنيته الجديدة المنفردة "يا حبيبي" مع مغني الهيب هوب العالمي ميتر جيمس.

Advertisements ووجه رمضان الشكر لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة على منحه الإقامة الذهبية طويلة الأمد وحسن الضيافة وجميع التسهيلات المقدمة أثناء زيارته للإمارات، مؤكداً أن مصر والإمارات قلب واحد.

وعبر حسابه في "أنستقرام"، شارك رمضان جمهوره مقاطع فيديو من يومياته أثناء وجوده في دبي وأبوظبي.



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