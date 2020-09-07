شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يسجل أغنية دعائية لفيلم"ريما" لـ مايا نصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب وائل الفشنى من تسجيل أغنية " رؤية " لفيلم "ريما"، من بطولة مايا نصرى، والأغنية من ألحانه، وكلمات خالد البيه، وتوزيع الموسيقى مودى، ويقول مطلعها: "مش رؤية خير.. مش كل عالى طير"، ومن المقرر أن يتم طرح الأيام على المقبلة على أن تكون أغنية دعائية لفيلم.

فيلم "ريما" بطولة كل من: محمد ثروت، مايا نصرى، الطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم: صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

يذكر أن آخر أعمال وائل فيلم صاحب المقام والتى يعرض حاليا على إحدى منصات إلكترونية، هو من بطولة: يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.