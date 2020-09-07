محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة روجينا، صورًا جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة، وسط الطبيعة.
يذكر أن روجينا شاركت في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
مسلسل "البرنس" بطولة: "محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، بدرية طلبة، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي
كانت هذه تفاصيل خبر صور| روجينا تخضع لجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.