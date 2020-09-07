صور| روجينا تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا، صورًا جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة، وسط الطبيعة.

يذكر أن روجينا شاركت في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "البرنس" بطولة: "محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، بدرية طلبة، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي