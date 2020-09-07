تراند اليوم : سر كان يجمع بين عادل إمام و رجاء الجداوي تكشفه ابنتها .. فما هو؟

لم تفت أسابيع على وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي لكن رغم ذلك خرجت ابنتها لتتحدث إلى وسائل الإعلام.
وشاركت رجاء الجداوي مع عادل إمام في الكثير من الأعمال وبخاصة قبل وفاتها بسنوات قليلة.
و روت أميرة حسن مختار - نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي - بعض الأسرار الخاصة بحياتها وذلك في ذكرى ميلادها .
وقالت في مداخلة مع قناة "مساء DMC " : والدتي كانت مرتبطة جدا ابانتي روضة ، وكانت تحب الاستماع لأرائها في أغلب الأمور .
وأضافت: والدتي كانت تحرص على توثيق أغلب الذكريات بصور ، وكانت تعتز بصورها مع الفنان عادل إمام وبخاصة تلك الملتقطة من مسرحية (الواد سيد الشغال) .
وشاركت رجاء الجداوي مع عادل إمام في الكثير من الأعمال وبخاصة قبل وفاتها بسنوات قليلة.